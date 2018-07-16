Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’de ‘kurultay’ sesleri: İmza sayısı 100’ü geçti, 634’ü bulacağız

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye en yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay çağrısı yaparak, “Noter huzurunda imzalar toplanmaya başlandı. Şu ana kadar toplanan imza 100’ü geçti, gerekli imza sayısına (634) ulaşacağımızı düşünüyoruz “ dedi.

Fotoğraf: @gsolaker

Cumhuriyet’in aktardığına göre, CHP’li Tüzün, ‘kurultay çağrı heyeti’ olarak parti meclisi üyesi Gaye Usluer, Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın, gençlik kolları üyesi Deniz Kahraman’la birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Reklam

Kurultay için ilk imzaların atılmaya başladığını söyleyen Tüzün, “Sabah saat 08.30’dan itibaren kurultay delegelerimiz notere koşarak giderek imzalarını vermeye başlamıştır. Olağanüstü kurultay için şu ana kadar toplanan imza 100’ü geçti, gerekli imza sayısına (634) ulaşacağımızı düşünüyoruz. Burada çağrı heyeti olarak sembolik olarak duruyoruz. ‘Demokrasi, Değişim ve Umut Kurultayı’ için imza atanlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum” dedi.

CHP’de seçimli ‘olağanüstü kurultay’ toplanması için parti tüzüğü gereği 630’a yakın imzanın noter aracılığıyla genel merkeze iletilmesi gerekiyor. Kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük sürede yeterli imzayı toplaması şart. İmzaların, 15’inci günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde genel merkeze teslim edilmiş olması gerekiyor.

Reklam

İnce’yi destekleyenlerin ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı kulislere yansımıştı.

CHP yönetimi ise İnce’nin imzaları toplayamayacağını düşünüyor. Genel merkeze göre delegelerin çoğu Kılıçdaroğlu’nun yanında. Eğer olağanüstü kurultay yapılmazsa, CHP’nin 36’ncı kurultayı Şubat 2019’da yapılacak.

30 ilde imzalar

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışması Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevlenmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer”demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladığını açıklamıştı.

CHP kulisi: Kurultay için 655 delegeden taahhüt alındı, parti ‘inandırıcı’ bulmuyor

CHP’li Altay’dan ‘Dinledim, konuşmadım’ diyen İnce’ye: Karar benim değil, onun

İnce: Apolet tartışmasını uzattım, yeni parti kurmayacağım, İstanbul’a aday değilim

Kulis: İnce’ye yakın partililer 600’e yakın delegeden ‘kurultay imzası’ sözü aldı

CHP’li 17 il başkanı: Parti içi iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil

CHP’de olağanüstü kurultay gündemi: İzmir’de en az 30 delege imza veriyor

İnce’nin ekibi: Kurultay için 500’den fazla delege destek veriyor

İnce’yle polemiğe girmeme kararı alan Kılıçdaroğlu: Örgüte güveniyorum

İnce’den uyarı: CHP değişmezse yerel seçimde sıfır çeker

CHP’li eski vekillerden kurultay çağrısı: Değişim gereğine inanıyoruz

CHP kulisi: İnce yeterli imzayı aldıktan sonra ‘Çekil’ çağrısı yapıp düğmeye basacak

CHP’li Kaftancıoğlu ‘seçime baktı’: Enerjimizi kurultayla heba etmeyelim

‘Kurultay reddi’ sorulan İnce topa girmedi: Destek geliyor, 30 il olmuş

İnce’nin olağanüstü kurultay teklifine partiden ret: Zamanında yapılacak

İnce’ye göre AKP, Kılıçdaroğlu’ndan memnun: Her girdiği seçimi kazanmış

Tezcan’a göre CHP’nin ne yapacağı belli: Partinin gündeminde kurultay yok

İnce net konuştu: Yenildiysen geri çekileceksin, bahane üretmeyeceksin

Kocaoğlu da topa girdi: CHP’de acil değişim zorunlu

‘CHP karışmadı’ diyen İnce görüşmeyi anlattı: Gizli ajandalarım yok

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Kurultaya gitmem, kimse örgüte talimat veremez

İnce ‘Örgüt çözer’ demişti: CHP’de kurultay için ilk imzalar atıldı

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi nezaketsizlik

İnce Kılıçdaroğlu’na bunu söyledi: Kurultaya gidelim beni aday göster

Seçimden sonra ilk kez: Kılıçdaroğlu ve İnce bir araya geldi

SON HABERLER

‘Oluk oluk akan kanda duş almak’ isteyen Peker vatandaşlık görevini yapmış!

“Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat eden Sedat Peker’in gerekçeli kararı yazıldı.

Mahkeme Peker’in sözleri için “Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…” yorumu yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...