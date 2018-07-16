CHP’de ‘kurultay’ sesleri: İmza sayısı 100’ü geçti, 634’ü bulacağız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye en yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay çağrısı yaparak, “Noter huzurunda imzalar toplanmaya başlandı. Şu ana kadar toplanan imza 100’ü geçti, gerekli imza sayısına (634) ulaşacağımızı düşünüyoruz “ dedi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, CHP’li Tüzün, ‘kurultay çağrı heyeti’ olarak parti meclisi üyesi Gaye Usluer, Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın, gençlik kolları üyesi Deniz Kahraman’la birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

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Kurultay için ilk imzaların atılmaya başladığını söyleyen Tüzün, “Sabah saat 08.30’dan itibaren kurultay delegelerimiz notere koşarak giderek imzalarını vermeye başlamıştır. Olağanüstü kurultay için şu ana kadar toplanan imza 100’ü geçti, gerekli imza sayısına (634) ulaşacağımızı düşünüyoruz. Burada çağrı heyeti olarak sembolik olarak duruyoruz. ‘Demokrasi, Değişim ve Umut Kurultayı’ için imza atanlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum” dedi.

CHP’de seçimli ‘olağanüstü kurultay’ toplanması için parti tüzüğü gereği 630’a yakın imzanın noter aracılığıyla genel merkeze iletilmesi gerekiyor. Kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük sürede yeterli imzayı toplaması şart. İmzaların, 15’inci günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde genel merkeze teslim edilmiş olması gerekiyor.

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İnce’yi destekleyenlerin ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı kulislere yansımıştı.

CHP yönetimi ise İnce’nin imzaları toplayamayacağını düşünüyor. Genel merkeze göre delegelerin çoğu Kılıçdaroğlu’nun yanında. Eğer olağanüstü kurultay yapılmazsa, CHP’nin 36’ncı kurultayı Şubat 2019’da yapılacak.

30 ilde imzalar

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışması Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevlenmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer”demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladığını açıklamıştı.