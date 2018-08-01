CHP’de ‘kurultay’ kulisi: Muhalifler konuyu yargıya taşıyabilir

Kurultay gündemindeki CHP’de, genel merkezin yapacağı incelemenin ardından yeterli imza olmadığına karar vermesi halinde, muhalefetin konuyu yargıya taşıyabilme olasılığından söz ediliyor.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında bugün resmi olarak son gündü. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin büyük çoğunluğu genel başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin arkasında duracaklarını söylüyor.

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İmza toplama süresi dün akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor. İnce’ye yakın isimlerden Gaye Usluer, imza sürecinin sona ermesinin ardından “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” demişti.

Yeterli delege sayısının bulunması durumunda tüzüğe göre genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor.

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2004’teki AYM kararı

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre, parti kaynakları, imzasını vermekten vazgeçen en az 30 delege olduğunu belirtirken, çekilen imzalar dikkate alındığında kurultayı toplayacak sayıya ulaşılmasının imkânsız olduğu dile getiriliyor.

Muhalifler ise delegelerin noter aracılığıyla verdiği imzalarını geri çekemeyeceğini savunuyor. Bu nedenle muhaliflerin, genel merkeze yarın sunacağı imzalar arasında geri çekenlerin de dahil olacağı belirtiliyor.

Parti yönetimi muhaliflerin belgelerini noter huzurunda incelemeye alacak. Genel merkezin 15 günlük süre içerisinde imzasını geri çekenler ayıklandığında, bu sayıyı toplamdan düşeceği ve yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kurultayı toplamayacağı belirtiliyor. Genel merkez yapacağı incelemenin ardından yeterli imza olmadığına karar verirse, muhalefetin konuyu yargıya taşıyabilme olasılığından söz ediliyor.

Her iki tarafın da bunu istememesine karşın genel merkezden kurultay için olumsuz yanıt gelmesi durumunda muhalifler, 2004’te Anayasa Mahkemesi’nin ‘imzaların beyannamelerin genel merkeze sunulmasından sonra geri çekilemeyeceğine ilişkin kararı’nı örnek göstererek konuyu yargıya taşıyabilir.

‘Kriz artabilir’

İnce’nin yanında yer alan birçok partili de sonucun yargıya taşınmaması görüşünde. Partililer, 24 Haziran’dan sonra yıpranan partide konunun yargıya taşınması durumunda krizin artacağı ve seçmende güvensizlik yaratacağı kanaatinde oldukları belirterek, Kılıçdaroğlu’nun yeterli imza olmasa da kurultay çağrısı yapması gerektiğini ifade ediyor.

İmza atmasına karşın elindeki ıslak imzalı belgeyi göndermeyen birçok delege olduğu belirtilirken, muhalifler bu delegelerin belgelerini göndermeleri için uğraşacak. Tüzüğe göre genel merkeze sunulan belgelerde yalnızca ıslak imzalar kabul ediliyor. Fotoğraf ve faksın hukuken bir geçerliliği bulunmuyor.