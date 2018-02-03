CHP’de kurultay | Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu’na selam yolladı

Diken, CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’ndaki gelişmeleri dakika dakika bildiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında genel başkanlığa aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor.

Reklam

Partililere Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz”, “Yine yeniden cumhuriyet”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet için CHP” afişleri yer aldı.

11.20 36’ncı Olağan Kurultay Divan Başkanlığı’na Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

11.15 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Konuşmasına, iki eksikle başladıklarına dikkat çekerek geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi göre eski genel başkan Deniz Baykal ve tutuklu vekil Enis Berberoğlu’ya selam gönderdi.

11.10 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cnn Türk canlı yayınında Türkiye’nin en temel sorununun Kürt sorunu olduğunu belirterek “HDP’ye oy veren insanları PKK ile özdeşleştirmek, yakınlaştırmak… Asıl Türkiye’yi bölmek odur” dedi.