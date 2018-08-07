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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de kurultay isteyenlerin B, C, D planları var: Tekrar imza toplanabilir

 

Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@yasartuzun06

CHP’de ‘kurultay çağrı heyeti’nin 630 delgenin imzasını topladığını açıklamasına karşılık genel merkez tüzüğe aykırı tutanaklar ve imzasını geri çekenler ayıklandığında sayının 559’da kaldığını ilan etmişti.

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Parti yönetiminin kurultayı toplamama tavrı üzerine Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik‘in sorularını yanıtlayan Yaşar Tüzün şöyle konuştu: “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkezin ilan ettiği sayılar bize bildirilmedi. ‘Çağrı heyeti’nden kimse çağrılmadı, onların görüşünün alınması gerekirdi. İmzaları geri çekilenlerin sayısı belki 11, belki 21… Nereden biliyoruz bunu? Eğer imzasını geri çekiyorsa bunu Genel Merkeze değil ‘çağrı heyeti’ne vermesi gerekiyordu. Acaba Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı? ”

İmza sayısının 559’da kaldığının kanıtlanması gerektiğini dile getiren Tüzün CHP yönetiminin, “Yerel seçim öncesi kurultay tartışmaları partiyi çok fazla yıprattı” eleştirisine ise şu yanıtı verdi: “Partimizin anayasası olan tüzüğümüzde bu hak delegeye sağlanmış. Delege bu hakkını kullanabilir. Bu doğal hakkıdır ama imzaları geri çekin diye bir madde yok tüzüğümüzde. Bundan sonra ne yapılacağını imza veren arkadaşlarımızın görüşünü de alarak değerlendireceğiz. Süremiz var.”

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