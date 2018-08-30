CHP’de ‘kurultay imzacısı’ belediye başkanlarına adaylık yolu açık

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun, olağanüstü kurultay için imza veren belediye başkanlarının gelecek yerel seçimlerde aday gösterilebileceğini söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimi kaybedince, genel seçimden kayıpla ayrılan partinin başına geçmek için olağanüstü kurultay sürecini başlatmıştı. Ancak kurultay delegelerinin yeterli imzayı toplayamadığını belirten genel merkez, kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı.

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‘Dışlamadan yolumuza devam edeceğiz’

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaklaşan yerel seçimler ve aday belirleme süreciyle ilgili, “Olağanüstü kurultay için imza veren başkanlar oldu. Partiyi küçük düşürücü, rencide edici, zarar verici ifadeler olmadıkça o belediye başkanlarını aday göstermeme gibi durum olmaz. Herkesi kucaklayacağız. Bir süreç yaşanmış ve geride kalmıştır” dedi.

Torun şöyle devam etti: “Biz sosyal demokrat partiyiz. Belli iddiaları olabilir. Aynı yolu birlikte yürüyeceğiz. Daha iyi sonuç almanın CHP’yi iktidara taşımanın çabası içinde olacağız. Hiçbir arkadaşımızı dışlamadan yolumuza devam edeceğiz.”

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CHP’de seçim hazırlığı

AKP’li bazı isimlerce yerel seçimin Mart 2019 yerine daha erken bir tarihte yapılabileceği dile getirilmiş, basında da bu yönde haberler çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimin erkene alınmayacağı işaretini vermişti. AKP’li yönetici Mehmet Geldi, CHP’nin erken seçim teklifini Meclis’e getirmesi halinde bunu değerlendireceklerini söylemişti.

Yerel seçim hazırlığı yapan CHP’de başkan adaylarını belirlemede tüm üyelerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı ‘genişletilmiş önseçimin’ gündemde olduğu belirtilmiş, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara için birden fazla aday var şu anda. Bakılacak, onlar için de kamuoyu yoklaması yapacağız. Ankara’yı da alacağız. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Uşak… Buraları alacağız” demişti.