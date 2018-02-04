CHP’de kurultay günü | Dağıtılan döneri yiyen çok sayıda kişi rahatsızlandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha genel başkanlığa seçildiği CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında ikinci gün.

Diken, CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayındaki gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

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21.45 CHP 36’ıncı Olağan Kurultayı’na katılan bazı vatandaşlar mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerin kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan yediği öğrenildi. Aralarında delege, gazeteci ve özel güvenlik görevlillerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

19.39 CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’ belli oldu.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) listesinde işte şu isimler yer alıyor: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun,Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.

Yüksek Disiplin Kurulu listesi

Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise şu isimler oluştu: Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.

Oylama başladı

Bu arada Kılıçdaroğlu ve diğer grupların listeleri açıklandıktan sonra oylamaya geçildi.

Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. PM’ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan (BYKP) girecek 8 kişi için de 12 adaydan 8’i için işaretleme yapılacak.

13.35 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

13.15 Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılıyor.

Seçim öncesi salon adayların pankartlarıyla donatıldı, adaylar salon içerisinde afiş ve broşürlerini dağıttı. Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, sekiz isim de Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM’ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.

Kılıçdaroğlu da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak.