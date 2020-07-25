CHP’de kurultay günü: Alanda rap şeklinde ‘İktidara yürüyoruz’ çalıyor

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı Covid-19 önlemleri alınarak toplanırken, partiye genel başkan seçilecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Ankara’da bulunan yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon’da yapılması kararlaştırılan kurultayda, hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü.

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Sahneye dev ekran kurulurken, tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kurultayın sloganı ‘İktidar kurultayı’ olarak belirlenirken, bu slogana uygun olarak merkezin farklı yerlerine ‘Barış için iktidar’, ‘Özgürlük için iktidar’, ‘Halk için iktidar’ ve ‘Ezilenler için iktidar’ gibi yazılar asıldı.

Salonun yarısı kadar katılımcı

Kurultay öncesi CHP’liler Anıtkabir’i ziyaret etti. (Fotoğraf: AA)

Çipli kartlarla salona giren ve ateşleri ölçülen katılımcılar, görevliler eşliğinde oturacakları yerlere götürülüyor. Dört bin koltuk bulunan merkezde, 1356 delegenin ve diğer katılımcıların hangi koltuklara oturacağı tek tek belirlendi. Tüm katılımcılar isimlerinin yazılı olduğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde ayrılmış yerlere yerleşiyor.

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Alanda maskesiz dolaşılması yasaklanırken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetiliyor. Salonun her yerinde dezenfektan bulunuyor.

Kurultayın yapılacağı merkezde kurultay için hazırlanan “Hak hukuk adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz” ve rap şeklindeki ‘Altı Ok’un izinde yürüyoruz iktidara’ şarkıları çalınıyor.

Kurultay alanına kısıtlı sayıda basın mensubu alınırken, diğer basın mensupları için merkez dışında özel bir alan oluşturuldu. Bu alanda canlı yayın yapılıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan manifesto

Kurultayda, Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun önerilmesi bekleniyor. Divanın oluşturulmasının ardından Kılıçdaroğlu konuşma yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasında iktidar olmaları durumunda yapacaklarına ilişkin bir manifestoyu açıklayacak.

68 imzaya başkan adayı

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP’de, genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor.

CHP’de şu ana kadar Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuştu.

PM seçimi yarın

Kurultayın ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi yapılacak. CHP’de tüzük gereği PM üyeliğine adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor.

CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı üç kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak.