CHP’de kurultay çağrı grubunun listesi ortaya çıktı: 630 imzanın illere dağılımı

CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için noter kanalıyla verilen imzaların teslim edilmesi için bugün son güne girilirken, genel merkez ve imzacıların listeleri arasındaki 25 farkın ayrıntıları belli oldu.

Genel merkezin listesi

CHP’deki kurultay çağrı grubu adın açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez, mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını belirterek bu sayının illere dağılımını bir tablo (yukarıda) haline getirip basınla paylaşmıştı.

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Kurultay çağrı grubu, genel merkezin listeyi yayınlamasının ardından harekete geçerek kendi tablosunu basınla paylaştı.

Çağrı grubunun listesi

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberinde yer alan tabloya göre muhaliflerin 630 imzasının illere göre dağılımı şöyle:

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CHP’li yöneticiler basına 605 imzadan henüz geri çekilme olasılığı bulunan imzaların düşülmediği bilgisini de veriyor.