CHP’de İnce göreve talip: İkinci turda kazanırım

CHP’de adı cumhurbaşkanı aday adayları arasında geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce göreve talip olduğunu ilan etti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan İnce “Adayım… Kazanacağıma inanıyorum” dedi.
İnce şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.”
En büyük vaadinin huzur olacağını belirten İnce seçilirse parlamenter sisteme geçiş için restorasyon süreci başlatacağını söylüyor.
İnce’nin seçim stratejisi ise şöyle: “İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur. İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor. Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa… Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa… Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım. Ama ikinci tura ben kalırsam… Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”
İnce seçilirse sokakta tek başına dolaşan, bisiklete binen bir cumhurbaşkanı olmak istediğini belirterek, Beştepe’deki binayı satıp cumhurbaşkanlığını tekrar Çankaya’ya taşıyacağı sözünü de verdi.
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