CHP’de imzasını geri çeken 31 delegenin listesi

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verdikleri imzayı geri çeken 31 delegenin isimleri belli oldu.

CHP’de çağrı heyeti, kurultay isteyen 630 delegenin imzasını genel merkeze teslim ettiklerini duyururken, parti yönetimi kendilerine sunulan geçerli imza sayısının 569 olduğunu açıklamıştı. Genel merkez ile çağrı heyetinin verdiği sayılar arasındaki 61 isimlik farkın 31’inin imzasını geri çeken delegelerden kaynaklandığı bildirilmişti.

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Yurt gazetesinden Barış Can 31 delegenin listesine ulaştı.

Liste şöyle: Kemal İrez (Ankara delegesi), Hüseyin Çiçek (Sivas), Orhan Gümüş (İstanbul), Betül Duman (Eskişehir), Sema Yavuz (Eskişehir), Yücel Zara (İstanbul), Cansu Baykara (İzmir), Aydın Paksak (Mardin), Şemsettin Çelebi (Samsun), Bekir Akıl (Şanlıurfa), Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul), Üstüner Karacaoğlu (Erzurum), Canan Silen (İstanbul), Özlem Kaya (Erzincan), Ali Yılmaz (Gaziantep), Ayşe Işık (Elazığ), Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl), Aygül Kılıç Başboğa (Mardin), Mehmet Çaplık (Mardin), Şerif Yılmaz (Kilis), Erkan Aydın (Bursa Milletvekili), Çetin Arık (Kayseri Milletvekili), Kazım Çam (İzmir), İsa Eser (Antalya), Maruf Kızılağaç (Bitlis), Eyyüp Kalkan (Mardin), Özcan Yılmaz (Antalya), Özkan Yalım (Uşak Milletvekili), Nazan Dönmez (İzmir), Mitat Şahin (Uşak), Serpil Gülseven (Kütahya).