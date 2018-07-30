CHP’de ‘imza süresi’ doldu, sayı verilmedi: Perşembe günü genel merkezde

CHP’de kurultay talep eden partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerden Gaye Usluer, imza sürecinin sona ermesinin ardından “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” dedi.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında bugün resmi olarak son gündü. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin büyük çoğunluğu genel başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin arkasında duracaklarını söylüyor.

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CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bu akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor.

Twitter’dan bir açıklama yapan Usluer, şöyle yazdı:

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Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 👍#DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur — Gaye Usluer (@GayeUsluer) July 30, 2018

İnce’ye yakın bir başka isim CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, cuma günü yaptığı açıklamada partisinin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını söylemişti: “628 delege gerek belgesini WhatsApp’tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir. Bugün itibariyle notere gidip imzalayan delegelerimiz getirecektir. Pazartesi 17.30’a kadar bu süre devam edecektir. Bu sayının 700’e ulaşacağını ve geçeceğini umut ediyoruz. Yeteri sayıda belge elimizdedir.”

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı.

Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.