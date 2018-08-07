CHP’de imza çeken ‘kararsız’ vekiller: Seçim öncesi kurultay partiyi böler

Kurultay gündemindeki CHP’de imzalarını geri çeken üç vekilden Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım, yerel seçimlerden önce yapılacak kurultayın partiyi böleceğini düşünerek imzalarını geri çektiklerini söyledi.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez ilk değerlendirmesinde mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürmüştü.

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Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal süre dün saat 17.00’de doldu.

CHP, eline ulaşan imza sayısının 569 olduğunu belirterek, olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıklamış, muhalifler ise “Kurultay için 630 imza var, sayılarla oynanıyor” diyerek bir an önce kurultayın toplanmasını istemişti.

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Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.

‘Programımız eski, bir Allahın kulu açıp okumuyor’

Arık ve Aydın, Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuştu.

“Tabanda, örgütte ve halkta değişim talebi oluştu. Biz de kayıtsız kalamadık. Daha sonra iki taraf süreci çok kötü yönetti; genel merkez de, Muharrem İnce de” diyerek sözlerine başlayan Aydın, bu tartışmanın yerel seçim öncesi partiyi kötü bir noktaya getireceğini gördüğünü söyledi.

Aydın şöyle devam etti: “Yaranın kangrene dönüşmesini doğru bulmadığım için kurultayın yerel seçimden sonraya alınmasını istedim. Ama sadece genel başkanlık seçimi değil… Programımız eski, bir Allah’ın kulu açıp okumuyor. Tüzüğümüzde bir sürü madde var, kimse memnun değil. Siyaset tarzımız çok sıkıntılı. Halka ulaşmada sorunlarımız var. Çıksın herkes fikrini söylesin. Genel başkan değişirse o zaman değişsin.”

‘Kılıçdaroğlu’nun değişimden çekinmediğini hissettik’

Üzerilerinde yoğun bir baskı olduğunu söyleyen Arık ise “Değişim şart, görmüyor musunuz, kendinizi mi düşünüyorsunuz, keşke oy vermeseydik” gibi telefonlar aldıklarını söyledi.

Arık şöyle devam etti: “Muharrem İnce ile ne telefonda, ne TBMM’de görüştük. İmza verdiğimizi bilmiyordu. Kılıçdaroğlu’nun yöneliminin de partiye genel başkan yetiştirmek olduğunu, değişimden çekinmediğini hissettik. Ancak kurultayın yapılmasının partiyi böleceği endişesini hissettik. ‘Parti bizim partimiz’ diyerek, yerel seçime hazırlanmamız gerektiğini düşünüp hem basın açıklamamızdan vazgeçtik, hem imzayı geri çektik. Şahsi ikbalimizi düşünseydik imzamızı çekmezdik.”