CHP’de imza çeken ‘kararsız’ vekil: Partiden bir can yoldaşımın hatırı için, teklif yok

Kurultay gündemindeki CHP’de imzalarını geri çeken üç vekilden Özkan Yalım, partiden bir ‘can yoldaşı’nı kıramamış.

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuşan Yalım, imzasını son gün çektiğini belirterek, “Partiden ismini veremeyeceğim bir can yoldaşımın hatırı için çektim” dedi.

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Yalım, tabandan gelen istek üzerine kurultay için imza attığını ifade ederek “Çağrı Grubu sözcüsü Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün’ün ricası da imza vermemde etkili olmuştu” dedi.

Son gün imzasını geri çektiğini aktaran Yalım, kendisine bir teklif yapılmadığı sözlerini ekledi.