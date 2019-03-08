CHP’de ilk trans yönetici

CHP tarihinde ilk kez bir trans siyasetçi yönetici konumuna geldi.

Niler Albayrak, 64 yaşında. Fotoğraf: DHA

CHP Avcılar İlçe örgütünde geçen ayın sonunda belediye meclis üye aday listesinin açıklanması ardından görülen rahatsızlık sonucu sekiz yönetici istifa etmişti. Parti tüzüğü uyarınca istifa eden üyelerin yerine yedekler, yönetim kurulu asil listesine alındı. Bunlar arasında daha önce İstanbul üçüncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı olan ve Merkez Mahallesi’nin trans delegesi seçilen Niler Albayrak’ın da adı yer aldı.

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Kararı yabancı dil öğrenmek için gittiği yurt dışında öğrenen ve bunun kendisi için sürpriz olduğunu ve yakında döneceğini belirten Niler Albayrak, daha önce zaman zaman eleştirdiği partisinin ‘ilk trans yöneticisi’ unvanını elde etmesinden memnun olduğunu dile getirdi.