CHP’de il başkanlarının safı netleşiyor: Kim genel merkezci kim muhalif?

CHP’de olağanüstü kurultay çalışmaları hızlanırken genel merkezden ya da değişimden yana il başkanları netleşiyor.
Bu sabah Ankara’da CHP’li bir grup il başkanı adına yapılan açıklamada, genel merkezden yana tavır konurken olağanüstü kurultay toplama çalışmalarına karşı çıkılmıştı.
Basın açıklamasında il başkanı sayısı 59 olarak verildi ancak Sakarya, Samsun, Rize ve Kastamonu il başkanlarının adı yapılan açıklamada yer almadı.
Adı okunan 55 başkan
Açıklamada adı geçen 55 başkanın illeri alfabetik sıralamaya göre şöyle: “Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.”
Davet edildiği halde gelmeyen 22 başkan
Davet edildikleri halde basın açıklamasına katılmayan 22 il başkanı: “Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Batman, Bartın, Bilecik, Burdur, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova.”