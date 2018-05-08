CHP’de iki koldan kampanya: İnce ayrı Kılıçdaroğlu ayrı çalışacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin ve partisinin 24 Haziran seçim kampanyalarının ayrı yürütüleceğini açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Muharrem İnce ile kampanyası üzerine yaptığı söyleşiyi yazdı. Selvi şu bilgileri aktardı: “CHP’de Kılıçdaroğlu ayrı bir kampanya yürütecek. Muharrem İnce ayrı bir koldan çalışacak. CHP’nin bir seçim müziği olacak, Muharrem İnce ayrıca bir kampanya müziği hazırlatacak. Dünkü yazımda diğer adaylar da manifesto açıklayacak mı diye sormuştum. Yanıt Muharrem İnce’den geldi. İnce,’Manifesto açıklayacağım’ dedi. CHP 24 Mayıs’ta seçim beyannamesi açıklayacak Muharrem İnce ise ondan ayrı olarak bir manifesto ile kamuoyunun karşısına çıkacak. “

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“Yeni şeyler söyleyeceğim” İnce seçim manifestosunun özünde demokrasi, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, eğitim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin olacağını söylüyor.