CHP’de gündem ‘yerel seçim’: Eylül ayında adaylar açıklanacak

CHP, 2019 mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için düğmeye bastı. Parti, adaylarını eylül ayında açıklamayı planlıyor.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP, nisanda belediye başkan adaylarını belirlemek için anket çalışması başlatmış, haziranda adaylarını açıklamayı planlamıştı.

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24 Haziran seçimleri için ara verilen çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Parti, eylül ayından itibaren adaylarının büyük bir kısmını açıklamayı planlıyor.

Yerel seçimlerde bulunduğu illerin ‘kültürel dokusuna’ uygun aday arayışında olan CHP, anket çalışmalarına devam edecek. Genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un hazırladığı ‘CHP Yerel Yönetim Vizyonu’ da son şekli verilerek önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılacak.

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CHP, bir yandan da seçimlerde kullanılacak dille ilgili çalışmalar yürütecek. CHP’nin vaatleri, o bölgenin ekonomik olarak kalkınması ve istihdam sorunun çözülmesine yönelik olacak.

Partinin oy olarak zayıf olduğu yerlere özel çalışma yöntemleri geliştirilecek, milletvekilleriyle özel çalışma grupları oluşturulacak. İletişim uzmanları parti kadroları için eğitim verecek.