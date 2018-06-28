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CHP’de gündem Aksünger, Yılmaz, Erdem ve Erol’un durumu

 

CHP’nin bugün toplanan parti meclisinde (PM) istifa çağrısı yapan Erdal Aksünger, Necati Yılmaz, Eren Erdem ve Gürsel Erol’un durumu gündeme gelecek.

Fotoğraf: DHA

24 Haziran seçimlerinin ardından bazı eski ve mevcut milletvekilleri ile PM üyeleri Kılıçdaroğlu’na ve parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı. Elazığ’dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilen Gürsel Erol genel merkez önünde oturma eylemine başlayacağını söylemiş ancak daha sonra vazgeçmişti.

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Cumhuriyet’in haberine göre önceki gün akşam saatlerinde genel merkezden PM üyelerine ‘disiplin’ gündemiyle olağanüstü toplanılacağı bildirildi.

PM’de gündeme gelmesi beklenen isimler istifa çağrısı yapan eski milletvekilleri ve mevcut PM üyeleri Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem. Oturma çağrısı yapan ancak sonradan bundan vazgeçen Gürsel Erol için ne karar alınacağı ise belirsiz.

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Yalnızca ‘istifa’ çağrılarının disiplin suçu olarak kabul edilemeyeceği ancak ‘eylem’ çağrısının disiplin suçu olduğu belirtiliyor.

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