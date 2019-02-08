CHP’de genel merkeze tepkiler: Maltepe ve Selçuk örgütü istifa etti

CHP’de İstanbul Maltepe ve İzmir Selçuk ilçe başkanları istifa etti.

Fotoğraf: chp.org.tr

Yazılı açıklama yayınlayan CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, parti örgütünün hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme süreçlerinde gözardı edildiğini belirtti.

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Özkan, son ana kadar yönetim kurulu olarak yaptıkları tüm uyarılarına tepkisiz kalındığını belirterek ‘yaşadıkları sıkıntılar ve güvensizlik neticesinde’ istifa kararı ilçe yönetimi olarak aldıklarını açıkladı.

CHP, 31 Mart’ta Maltepe’ye mevcut başkan Ali Kılıç’ı aday göstermişti.

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Selçuk ilçesinde de istifa

İzmir’de de partinin Selçuk ilçe başkanı Merve Çalışkan, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile birlikte görevi bıraktıklarını duyurdu.

Yazılı açıklama yayınlayan Çalışkan, 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyelerinin dahil genel merkez tarafından tarafından belirlenmek istendiğini dile getirdi.

İlçe başkanı, bunun yerel demokrasi ve örgütlenmenin tasfiyesi anlamına geldiğini dile getirerek evrensel ve çağdaş hukuk talepleri olduğunu, CHP’nin bu taleplerden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ancak bazı yöneticilerin bu ideallerden uzak olduğunu kaydetti.

Selçuk’ta avukat Filiz Ceritoğlu aday gösterilmişti.