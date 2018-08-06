CHP’de eylem: İYİ Parti’ye 15 vekil veren üç beş eksik imzanın lafını etmemeli

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü seçimli kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, taleplerinin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez, mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürüyor. Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal sürenin sonu bugün saat 17.00.

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Sürenin dolmasıyla parti yönetiminin nihai sayıya ilişkin açıklama yapması beklenirken kurultay için imza veren bir grup partili genel merkezinin önünde oturma eylemi başlattı.

Muharrem İnce’nin genel başkanlığını istediğini belirten Samsun kurultay delegesi Fatma Necile Çokay, tüm vatanseverleri imzalarına sahip çıkmaya davet etti.

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Cumhuriyet’e konuşan Bitlis kurultay delegesi Veysi Uyanık, kurultay için vermiş oldukları imzalarına sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını dile getirerek, “Genel başkanımıza kalmış olsa, kurultaya giderdi. Ama etrafını saran bazı koltuk sevdalısı arkadaşların direttiğini görüyoruz” dedi.

Genel merkezin “Kurultay için yeterli sayı yok” diye açıklaması yapması durumunda bunu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı sorulan Uyanık şunları söyledi: “Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Ben mahkemeye gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar koruyacağım. Genel başkan yardımcımız Muharrem Erkek, ilk gün ‘604’ü getirin hemen olağanüstü kurultayı toplayalım’ demişti. Biz kendisine 630 imza teslim ettik. Diyelim ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti’ye grup kurmaları için 15 tane milletvekili veren genel başkanımız, burada üç beş 10 delegenin lafını yaparsa taktirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz.”

CHP Ankara kurultay delegesi Mahmut Celal Ünsal, oturma eylemlerinin bir taşkınlık olmadığını, sadece demokratik bir tepki olduğunu söyledi.