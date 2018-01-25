CHP’de dördüncü aday: Yargıçlar Sendikası eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yargıçlar Sendikası eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP genel başkanlığına aday olacağını açıkladı.

CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlığa talip olduklarını açıklayan İnce ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın resmen aday statüsü kazanabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 10’undan (yaklaşık 120 imza) imza alması gerekiyor.

Reklam

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracağını söyledi.

Eminağaoğlu, “Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?” sorusu üzerine “Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım. CHP’nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP’yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye’yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım” diye konuştu.

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin Eminağaoğlu’nun adaylığıyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “CHP’nin özelliği, CHP yöneticilerinin seçimle gelmiş olmasıdır. Atamayla değil. Ve biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar. Kuralı vardır. Adaylar çıkar demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur sonra herkes ona destek olur. Bizim temel kuralımız budur.”

Eminağaoğlu kimdir?

1967 yılında Artvin’de doğdu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay’da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yaptı. Halen Ankara’da avukat.

7 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrıldı.

Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamadı, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönemedi.

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi.