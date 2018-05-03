CHP’de adaylık kulisi: Gelen anket sonuçları İnce’yi öne çıkardı

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CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için son günlerde Muharrem İnce’nin adının öne çıktığı, bunun sebebinin de son günlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketler olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun önüne giden anketlerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici’yle birlikte partili olmamasına karşın eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in isimleri yer alıyor. Yapılan açıklamalarda özellikle “partili” vurgusunun yapılması, adaylar arasında İnce adını öne çıkardı. Genel merkez kaynakları, İnce’nin hem partinin tabanını heyecanladıracağı, hem sağ kesimden hem de dokunulmazlıklarda “hayır” dediği için Kürt seçmenden de oy alabileceği belirtiliyor.

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