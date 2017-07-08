‘CHP’de adaylığa izin verilmiyor’ diyen Erdoğan’a ‘hatırlatma’: Ben oldum, kaybettim, yine vekil seçildim 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sözde adalet yürüyüşü yapanlar, partilerinde genel başkanlığa aday olanlara o hakkı vermiyor” sözlerine yanıt, 2014’te CHP genel başkanlığına aday olan Yalova milletvekili Muharrem İnce’den geldi.

‘Aday oldum, muhalefet ettim, yine seçildim’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Erdoğan’dan ‘Sözde partili cumhurbaşkanı’ diye bahseden İnce “Ben genel başkan adayı oldum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP’de böyle bir durum söz konusu bile olamaz” dedi.

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‘Danışmanların ne işe yarıyor?’

Cumhurbaşkanına “AKP ile CHP’yi karıştırma, Ahmet Davutoğlu’nun başına gelenleri, genel başkanlıktan nasıl gönderildiğini herkes biliyor” diye seslenen CHP’li vekil şöyle devam etti: “Kaldı ki CHP’de genel başkanların izniyle değil, belirli sayıda delegenin imzası/desteğiyle genel başkan adayı olunur. Bunu bile bilmeden konuşuyorsun, hadi sen bilmiyorsun anladık, sayısını ve maaşlarını bilmediğimiz danışmanların ne işe yarıyor?”