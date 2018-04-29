CHP’de adaylar mülakata girecek: Parti yöneticileri bölge bölge adaylarla görüşecek

Milletvekilliği adaylığı için başvuranların mülakatla değerlendirilmesine karar verilen CHP’de, aday adaylarıyla görüşme yapacak genel başkan yardımcıları arasında bölge bölge görev dağılımı yapıldı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, adayları belirleyecek komisyonda yer alan genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’a birer yazı gönderilerek görev dağılımı yapıldı. Kılıçdaroğlu yardımcılarından, aday adayları ile gerekli görüşmeleri yaparak değerlendirme ve bilgi notu hazırlamalarını istedi.

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Buna göre komisyonda yer alan üyelerin sorumlu olduğu bazı iller şöyle:

Tekin Bingöl: Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul 1. Bölge, Çanakkale.

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Faik Öztrak: Mersin, Erzincan, Şanlıurfa, Düzce, Çorum, Ordu, Artvin, Kocaeli, İstanbul 2. Bölge, Eskişehir.

Seyit Torun: Adana, Malatya, Erzurum, Van, İzmir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ. Muharrem Erkek: Ankara, Isparta, Aydın, Adıyaman, Bolu, Tokat, Edirne, Yalova, Samsun.

Çetin Osman Budak: Burdur, Hatay, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Bursa, İstanbul 3. Bölge.