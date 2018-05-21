CHP’de aday listeleri netleşiyor: Tanınmış isimler dışarıda kaldı

CHP’de milletvekili aday listeleri önemli ölçüde netleşirken, son geçen seçimlerde ön seçimle gelen çok sayıda milletvekilinin liste dışı kalması dikkat çekti. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerin çoğu da listede yer almadı.

CHP’de milletvekili aday listeleri MYK’nın onayından geçek Parti Meclisi’ne sunuldu.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. Liste dışı kalan bazı isimler şöyle: Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Ali Şeker, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen.

– 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Ankara Milletveekili Gülsün Bilgehan liste dışı kaldı. Ankara’da liste dışı kalan diğer bir isim de Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Saruhan oldu.

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İnce’ye yakın isimler yok

– CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ekibinden Emre Köprülü, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan aday yapıldı. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday gösterilmedi.

– Kılıçdaroğlu tekrar İzmir’den aday oldu.

– Selin Sayek Böke İzmir’den, Öztürk Yılmaz ise Ardahan’dan aday yapıldı.

– DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve ile Ergenekon davası mağduru Mehmet Ali Çelebi de İzmir’den aday gösterildi.

– Utku Çakırözer yeniden Eskişehir adayı oldu.

– Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu CHP’den yeniden aday.

– Seçime katılabilmeleri için İYİ Parti’ye geçtikten sonra geri dönen milletvekillerinin tamamı listelerde yer buldu.

Abdüllatif Şener Konya’dan

– AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener Konya’dan aday gösteriliyor.

Saadetliler için kontenjan

– CHP ile ittifakta yer alan Saadet Partisi adayları için İstanbul ve Konya gibi bazı illerde adaylıklar boş bırakıldı. Saadet Partisi, isimleri bildirdikten sonra o sıralar doldurulacak. CHP 81 ildeki 600 adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bugün (Pazartesi) verecek. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs’ta ilan edilecek.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İstanbul’dan aday

81 ildeki aday listelerinin bugün mesai bitimine kadar YSK’ya teslim edilmesi gerekiyor.

Hürriyet’in haberine göre de kesinleşen bazı bölgelerde listelerin ön sıraları şöyle oluştu:

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE

1- Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4- Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6- İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8- Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşçıer

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1- Murat Bakan

2- Selin Sayek Böke

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

BURSA 1’İNCİ BÖLGE

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4-Kayıhan Pala

5- Özgür Erdursun

6- Gürkan Ersen

7- Zafer Yıldız

8- Serken Öztürk

9- İbrahim Mart

10- Aytaç Şahin

BURSA 2’İNCİ BÖLGE

1-Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

3- Mustafa Şenyurt

4- Erkan Dönmez

5- Süleyman Ayyıldız

6- Şahin Sevinç

7- Meral Altuntaş

8- Kemal Atan

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

HATAY

1- Servet Mollaoğulu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Vehbi Bakıroğlu

3- Bekir Başemirgen

4- Salih Temel

5- Abdullah Saka

6- Hayriye Hacet

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TEKİRDAĞ

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygün

3- Candan Yüceer

4- Emre Köprülü

5- Adem Dalgıç

6- Arzu Mandalı Sucu

7- İsmail Doğaroğlu