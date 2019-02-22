CHP’de Adana il başkanı dahil dört istifa daha

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, istifa etti. İzmir’in Selçuk ilçesinde de CHP belediye meclis üyesi adayı üç kişi adaylıktan çekildi.

Adana İl Başkanı Kozay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

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Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, örgütün yok sayıldığından ve yetkilendirmelerin örgütün bilgisi dışında gerçekleştiğinden şikayet etti.

Selçuk’ta da Emrah Boztepe, Hasan Erbay ve Aynur Kaçmaz belediye meclis üyesi adaylığından çekildi.

Parti genel merkezinin listesine itiraz eden CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ve yönetim kurulu da istifa etmişti.

CHP Adalar ilçe başkanı ve iki yönetici istifa etti