CHP’de 12 PM üyesinden dilekçe: Maltepe ve Siverek adayları yeniden görüşülsün

CHP Parti Meclisi’nden (PM) 12 üye, PM’nin olağanüstü toplanarak İstanbul’un Maltepe ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçe adaylarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Fotoğraf: chp.org.tr

AA’nın haberine göre 12 üye, dün akşam genel merkeze dilekçe verdi. Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.

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Dilekçe veren isimlerin Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer olduğu öğrenildi.

CHP Maltepe’ye mevcut başkan Ali Kılıç’ı, Siverek’e de daha önce AKP-MHP’nin adayı olan Mehmet Fatih Bucak’ı aday göstermişti.

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Aynı zamanda parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup da gönderen PM üyeleri, PM’nin merkez yönetim kuruluna (MYK) yetki devri sonrası yaşananların tartışılmasını da istiyor. Yetki devriyle adaylar daha kısıtlı bir çevre tarafından belirlenebiliyor.

CHP tüzüğüne göre 60 PM üyesinin beşte birinin çağrı yapması durumunda genel başkan bir hafta içinde PM’yi olağanüstü toplamak zorunda.