CHP Yüreğir Gençlik Kolları başkanı tutuklandı

Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan dört şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.

Eren Yıldırım

Fotoğraf: Twitter

14 Mayıs Perşembe günü Yıldırım, annesi, babası ve kardeşi ile iftar sonrası yürüyüş yaparken Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçtiği esnada, kaymakamlık önünde sivil şahısların bir kamyondan patates, soğan indirerek Yüreğir Belediyesi’nin zabıta ve park bahçeler araçlarına yüklediğini görmesi üzerine; nedenini anlamak için yaklaşarak şahıslara “Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye sorduğunu belirtti.

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Valilik ise 14 Mayıs’ta saat 22:00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, ‘dört saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu’ iddia ederek, “Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır” ifadesine yer verdi.

‘155’i ben kendim aradım’

Yıldırım, Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, olay sırasında kendisinin darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söylemiş, “Darp öncesinde silahını çekti, mermiyi silahının ağzına verdi. Silahı kardeşimin karnına doğrulttu. Daha sonra ben ne yapıyorsun diye sorduğumda silahı havaya kaldırdı. Ben kaymakamım dedi. O olay yaşandıktan sonra ben kendim 155’i aradım. Polisler geldi” demişti.

Yıldırım’ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı bugün itiraz etti.

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İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.