Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı.

Yıldırım’ın serbest bırakıldığını CHP Sözcüsü Faik Öztrak duyurdu.

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Öztrak, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım haksız yere 17 gün özgürlüğünden edildi. Ramazan Bayramını ailesiyle kutlayamadı. Ve bugün serbest bırakıldı. Hoşgeldin kardeşimiz Eren. Güzel bir gelecek için çalışmaya, koşmaya, mücadeleye devam.”

Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım haksız yere 17 gün özgürlüğünden edildi. Ramazan Bayramını ailesiyle kutlayamadı. Ve bugün serbest bırakıldı. Hoşgeldin kardeşimiz Eren. Güzel bir gelecek için çalışmaya, koşmaya, mücadeleye devam. pic.twitter.com/uBp9bjxFbX — Faik Öztrak (@faikoztrak) June 2, 2020

Yıldırım, 14 Mayıs’ta, annesi, babası ve kardeşiyle iftar sonrası yürüyüş yaparken Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçtiği esnada, kaymakamlık önünde sivil şahısların bir kamyondan patates, soğan indirerek Yüreğir Belediyesi’nin zabıta ve park bahçeler araçlarına yüklediğini görmüştü. Bunun üzerine, o kişilerin yanına giderek, “Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye sorduğunu, sonra darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söylemişti.

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Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı: “Darp öncesinde silahını çekti, mermiyi silahının ağzına verdi. Silahı kardeşimin karnına doğrulttu. Daha sonra ben, ‘Ne yapıyorsun’ diye sorduğumda silahı havaya kaldırdı. Ben kaymakamım dedi. O olay yaşandıktan sonra ben kendim 155’i aradım. Polisler geldi.”

​Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Yüreğir Kaymakamı Ozan Bingöl’ün koruması B.Y.’nin de ifadesi yer almıştı. B.Y., kaymakamı korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini ancak namluyu kimseye doğrultmadığını ifade etmişti.