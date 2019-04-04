CHP, YSK için Yargıtay ve Danıştay’a gidiyor

CHP, seçim sonrası hukuka aykırı kararlar aldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve bu kararlara katılan üyeler hakkında Yargıtay ve Danıştay’a başvuruda bulunacak.

Fotoğraf: Reuters

Parti meclisi (PM) üyesi Haluk Pekşen, Güven’in 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor” demesini eleştirerek bunun Seçim Kanunu’nda yer almadığını ve hukuki hiçbir dayanağının olmadığını belirtti.

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CHP’li üye, ‘maddi gerçeği ortaya çıkarma‘ açıklamasının sadece sandık ve seçim güvenliğinin değil, tümüyle hukuk güvenliğinin ortadan kaldırıldığının ‘açık bir ikrarı‘ olduğunu söyledi.