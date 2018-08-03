CHP yönetiminin sızdırdığı bilgi: Geri çekenler hariç imza sayısı 605

CHP genel merkezi kaynakları, olağanüstü kurultay toplanması için verildiği açıklanan gerçek imza sayısının sorunlu belgeler ayıklanınca 605 olduğu yönündeki tespitini basına sızdırdı.

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün topladıkları açıkladıkları 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. İmzacıların sözcülerinden parti meclisi üyesi Gaye Usluer, imzalardan 622’sinin noter onaylı, sekizinin de henüz ellerine ulaşmadığı için fotokopi olarak sunulduğunu aktarmıştı.

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Kurultayın yasal olarak toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade eden muhalifler, 50 kadar delegenin de verilen süre içinde noterden imza attığı halde kendilerine ulaştırmadığını düşünüyor. Bu imzaların iletilmesi için de pazartesi akşamına kadar süre var.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre ise genel merkez 622 imza tutanağı üzerinde yaptığı incelemede bunlardan dördünün noter tasdiği olmadığı, dördünün aslı bulunmadığı (fotokopi üzerinden noter tasdikli) tespitinde bulundu. Kalan 614 imzanın beşinin delege olmadığı, dördünün de mükerrer olduğu genel merkezin verdiği diğer bilgi.

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Kalan 605 imza arasında sonradan noter kanalıyla geri çekilenler bulunduğunu belirten genel merkez kaynakları haberde 530 ile 560 arasında kanaatini iletti.

Genel merkezin nihai sayıyla ilgili açıklamayı son teslim süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından yapacağı öğrenildi.