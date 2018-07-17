CHP yönetimine göre kurultay için imza veren delege sayısı 120

CHP yönetimi, olağanüstü seçimli kurultay için imza atan delege sayısının 120 olduğunu bildirdi.

Hem Meclis hem de cumhurbaşkan seçiminden umduğunu bulamayan CHP’de Muharrem İnce’ye yakın isimler, genel başkan değişikliği için olağanüstü kurultaya gitmek istemişti.

Reklam

Bunun için de 16 Temmuz’da delegelerden imza toplanmaya başlanmıştı. CHP tüzüğüne göre 1266 delegenin yarısından fazlası imza vermesi halinde parti kurultaya gidecek.

Yönetim sayı verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesinin normal olduğunu ancak bu tartışmanın yerel seçimler öncesi yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Reklam

Genel merkezde gazetecilere konuşan Özkan, şunları ifade etti: “Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir.”

İnce’ye yakın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ikinci gün itibariyle 466 delegenin imza verdiğini dile getirmişti.