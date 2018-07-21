CHP yönetiminden bir kez daha ‘İmzaları getirin’ çağrısı: Örgütlerimizi yormayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplanan 604 delege imzasının kendilerine sunulması halinde kurultayı hızla toplayacaklarını yinelerken, “Örgütlerimizi yormadan, üzmeden, bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir” dedi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor. İmza toplayan ekip adına açıklama yapan eski Eskişehir milletvekili Gaye Usluer çalışmaların başlamasının beşinci günü cuma akşamı itibariyle 604 imzaya ulaşıldığını söylemişti.

Reklam

Bunun üzerine Erkek dün 604 imzanın kendilerine bugün 11.00’e kadar sunulması durumunda gerekli sayıya ulaşılmamış olsa bile olağanüstü kurultayı toplayacaklarını söylemişti. Muhalifler ise imzaları 15 günün sonunda teslim edeceklerini belirterek teklifi reddetmişti.

Bugün tekrar basın toplantısı düzenleyen Erkek şunları söyledi: “İlk hafta itibarıyla salt çoğunluğun elde edilemediği, yeterli imzanın toplanılamadığı açıkça görülüyor. Ama buna rağmen salt çoğunluğa yakın bir irade varsa ‘Biz gereğini yapmaya hazırız’ demiştik, yine hazırız. Cuma günü genel merkeze imzaları sunacaklarını ifade etmişti. Şimdi önümüzdeki hafta ya da 15 günün sonunda sunulacağı ifade ediliyor. Eğer gerçekten salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa, 604 imza varsa, bizce artık bu imza tartışmalarına, imza çekme tartışmalarına hiç gerek olmadan örgütlerimizi yormadan, üzmeden bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir. Sunulsaydı bugün imzalar pazartesi MYK toplantısı sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. Ama değişimler, dönüşümler olağanüstü kurultaylarla değil, olağan kurultaylarla gerçekleşmeli. Biz bu tartışmanın içerisinden çıkmalıyız.”