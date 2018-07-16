CHP yönetimi rahat: İnce kurultayı toplayamaz, güçlü irade yok

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin ekibinin seçimli olağanüstü kurultaya dair delegelerden yeterli imza toplanamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilen İnce, gelecek seçimlere partinin genel başkanı olarak gitmek için kurultay toplamak istiyor. Ancak genel merkez bu talebi reddediyor.

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İnce’ye yakın isimler bugün kurultay için imza toplama başladı. Toplamda toplam delege sayısından bir fazla, yani 634 imzanın 15 gün içinde toplanması gerekiyor.

Hal böyleyken gözler genel merkeze çevrildi.

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Daha önce İnce’nin yeterli imzayı bulamayacağını düşünen yönetim, bugün de parti sözcüsü Tezcan üzerinden bir kez daha tavrını belli etti.

CHP sözcüsü, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını, uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını… İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz, takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor. Tüzüğün dışında adım atmadık, atmayız.”

İnce’nin ekibi şimdiye kadar 100’den fazla imza toplandığını iddia etmişti.

İnce’yi destekleyenlerin ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı kulislere yansımıştı. Eğer olağanüstü kurultay yapılmazsa, CHP’nin 36’ncı kurultayı Şubat 2019’da yapılacak.