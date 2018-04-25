CHP ‘Yeter’ dedi: Gündemimizde Abdullah Gül yok, olmayacak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP’nin de yer alacağı ittifakın çatı adayı olacağı öne sürülen Abdullah Gül için, “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” dedi.

Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yer alıyor. Bunun için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülüyor.

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İYİ Parti lideri, bir kez daha 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise erken seçim için, “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” demişti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP’li Özgür Özel, “YETER… Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta” diye yazdı.

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