CHP yerel seçime hazırlanıyor: İstanbul’da Ali Koç ve Ümit Boyner ‘ihtimal dahilinde’

CHP içinde 2019’daki yerel seçimler için bazı isimlerin konuşulmaya başladığı bildirildi.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre CHP, belediyelerinin çok olmadığı bölgelerde ‘Hayır’ blokunun desteğini arayacak.

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Yine partinin Ankara, İstanbul, Adana, Manisa ve Mersin gibi kentlerde de blok oylarının peşinde olduğu belirtildi. Ayrıca CHP, gelecek dönemde kendi belediye başkanlarının performansını ölçmek için anketlere başvuracak.

Ankara

CHP kulislerinde Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş, eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın adı geçiyor.

İstanbul

CHP’den büyükşehir belediyesi için ilk aday adayı Meclis Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi. Yine Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, İlhan Kesici ve İl Başkanı Cemal Canpolat’ın isimleri de aday olarak anılıyor.

İstanbul için parti dışındansa işadamı Ali Koç’un ve eski TÜSİAD başkanı Ümit Boyner’in ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Geçen yerel seçimde büyükşehir adayı Mustafa Sarıgül’ün ise yeniden Şişli’ye talip olduğu kulislerde konuşuluyor.

İzmir

İzmir’de mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olmak istemesi durumunda partiden itiraz gelmeyeceği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu olmazsa bir kadın aday çıkarabileceği kaydediliyor.

Ayrıca İzmir için eski il başkanı Alaattin Yüksel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adı geçiyor.

Eskişehir’de de aksi karar almazsa Yılmaz Büyükerşen ismi öne çıkarken, alternatif olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç düşünülüyor.

‘Sağ’dan transfer

CHP’nin ‘Hayır’cı Manisa’da sağ seçmenin de oyunu olacak bir adayı yarışa sokması beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda güçlü bir ismi partisine transfer ederek sürpriz yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği düşünenlerin gelecek yılki kurultay sürecinde partinin il ve ilçe yönetimlerinde görev almamalarına da karar verileceği kaydedildi.