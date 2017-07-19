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CHP yeni müfredatı kabul etmedi: Türkiye bu deli gömleğine sığmaz

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni müfredat için “Türkiye bu deli gömleğine sığmaz” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı; sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilendi.

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Özellikle evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesiyle tepki çeken yeni müfredatın açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatta yer alan ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

‘Sıkışınca Atatürk’e sarılın’

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine şöyle başladı: “Yeni müfredatta Atatürk’ün yeri yok. Atatürk’ün milli önder olmasından rahatsız olunan bir müfredat yaratılmıştır. Ak Parti iktidarına soruyorum; Atatürk’ten niye korkuyorsunuz? Atatürk’ü hatırlamanız için FETÖ gibi bir çetenin altı ayda bir gelip darbe girişiminde mi bulunması gerekiyor? Sıkışınca Atatürk’e sarılın. Soluğunuz rahatlayınca Atatürk’e hakaret etmeye başlayın. Atatürk’e hakaret eden şarlatanları siz büyütmediniz mi?”

‘Gayri milli bakanlık’

‘Cihatçı değerler eğitimi’nin yerleştirilmeye çalışıldığını savunan Tezcan, Türkiye’nin ‘yobazca bir anlayış’a teslim edildiğini söyledi.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu müfredat Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı olamaz. Gayri milli bir bakanlığın gayri milli müfredatı olur. Gayri milli bakanlık olduğunu tescil etmiştir. Hazırlarken de sadece bir sendikanın Eğitim Bir-Sen’in görüşü doğrultusunda hazırladıkları diğer sendikalara laf olsun diye görüşleri sorulduğu bir tablodur. Türkiye bu deli gömleğine sığmaz.”  

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