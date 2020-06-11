CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını belirterek, “Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın istedik” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Altay, yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesi 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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22 Nisan’da ilgili kanunun şekil bakımından iptali için yaptıkları başvurunun sonuca bağlanmadığını anımsatan Altay şunları söyledi: “Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede kimi indirimleri öngören kanunun kimi hükümleri, TBMM’nin iç tüzüğünün 92. maddesine göre af niteliği taşıdığı için hem niteliği taşıyan maddelerin oylamasında hem de tümünün oylanmasında 5’te 3 çoğunluğun kabul oyu açıkça gerekir. Bu kanunun oylanmasında bu aranmadığı için açık bir eylemli iç tüzük ihlali olduğunu verdiğimiz dilekçede ortaya koyduk.”

Altay, başvurularında, kanuna ilişkin içerik ve hakkaniyet ilkesi bakımından da belirledikleri olumsuzlukların yer aldığını savunarak, “Düşüncesini Twitter, Facebook yoluyla görsel ve yazılı medya yoluyla ifade edenler bundan yararlansın dedik” dedi.

Terör örgütü yönetici ve üyeleriyle ilgili talep yok

Altay, başvurularında terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleriyle ilgili bir talep bulunmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Bununla beraber kasten öldürme neticesi sebebiyle ağır yaralama, işkence, cinsel saldırı, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizliliğine alanına karşı suçlar, uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları denetimli serbestlikten ve koşullu salıverilmeden yararlanmasın. Bu suçların dışındaki denetimli serbestlik oranı 2 bölü 3’ten 1 bölü 2’ye insin diye başvurumuzu yaptık.”

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Altay, 15, 16, 18, 23, 25, 31, 32, 37, 46 ve 48’inci maddeler ile geçici madde 6’nın da içinde olduğu maddeler için itirazda bulunduklarını söyledi.