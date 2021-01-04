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Yaramazlara biraz batar!

CHP ve İYİ Parti’nin boykot ettiği Menemen belediye başkan vekili seçimi ertelendi

İzmir’in Menemen ilçesinin belediye başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle toplanması beklenen belediye meclisi toplantısı, CHP ve İYİ Parti’li üyelerin boykotundan ötürü ertelendi.

Fotoğraf: AA

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ‘zimmet ve irtikap’ suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle içişleri bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından belediye meclisindeki oylamada dördüncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde vekillik görevine ‘millet ittifakı’nın adayı Deniz Karakurt getirilmişti.

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AKP’nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi de seçimin yürütmesini durdurmuştu. 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP’lilerin itirazını reddetmiş ve valilik, seçimin 4 Ocak’ta yapılacağına dair belediyeye bir yazı yollamıştı.

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Bugün yeniden yapılacak seçime, meclis ikinci başkan vekili Nursel Katipoğlu dışındaki CHP ve İYİ Parti’li üyeler katılmadı.

Yoklamanın ardından toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildi. Meclisi yöneten Katipoğlu, AKP ve MHP’li üyelerin tepkilerine karşın toplantının 7 Ocak’a bırakıldığını söyledi.  

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