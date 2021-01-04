CHP ve İYİ Parti’nin boykot ettiği Menemen belediye başkan vekili seçimi ertelendi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, herhangi bir seçim olmadan, cumhurbaşkanı kararıyla atanmasına tepki gösterdi.