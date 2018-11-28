CHP ve HDP’li 21 vekil için dokunulmazlık fezlekesi: Kılıçdaroğlu ve Buldan da listede

Muhteşem Cuma’da kartla yapılan alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya ulaştı. En fazla internetten ödeme tercih eden şehir Iğdır oldu. İngilizce’den ‘Kara Cuma’ olarak çevrilen indirimli alışveriş günü, Türkiye’de ‘Muhteşem Cuma’, ‘Şahane Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi adlarla anılıyor. 23 Kasım’da, Türkiye’deki ‘alışveriş festivali‘nde mağazalar birçok ürüne ‘indirim’ uygularken, bankalar […]