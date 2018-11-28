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Yaramazlara biraz batar!

CHP ve HDP’li 21 vekil için dokunulmazlık fezlekesi: Kılıçdaroğlu ve Buldan da listede

CHP’li ve HDP’li 21 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için savcılar tarafından hazırlanan fezlekeler, TBMM başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Fotoğraf: @MTanal

Söz konusu isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de var. Toplam 43 dosya var.

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Diğer vekiller şöyle:

HDP grubu: Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.

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CHP grubu: Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

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