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CHP ve HDP, Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

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CHP ve HDP yarın gece Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine katılmayacak.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin Meclis’in darbe girişimi sırasında bombalandığı saat olan 02.32’de düzenlenecek törene katılmayacağını duyurdu.

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HDP Sözcüsü Osman Baydemir de, törene katılmayacaklarını ancak genel kurulda yer alacaklarını açıkladı.

İki parti de törene davet edilmemişti.

Meclis bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli konuşacak.

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