CHP ve AKP öyle istemişti: YSK, yanlış mühür basılan zarfları geçerli saydı

İstanbul belediye başkanlığı seçiminde bazı ilçelerde pusula zarflarının üzerindeki mührün geçen seçime ait olması tartışma yarattı. YSK, AKP ve CHP’nin aynı yöndeki başvuruları üzerine yanlış mühür taşıyan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi.

İlk olarak Üsküdar’daki zarfların üzerine 24 Haziran ‘milletvekili’ seçimlerinde kullanılan mühürün bulunduğunu fark eden CHP’liler itirazda bulundu. Ancak bazı zarflar hali hazırda sandığa atıldığı için yanlışlığı gidermek mümkün olmadı.

Reklam

Bunun üzerine sandık başlarında partililer ve sandık kurulu başkanları durumu tutanak altına aldı. İlçe seçim kurulu oyların geçerli olmasına karar verdi. CHP’li yetkililer sandık kurullarını benzer bir durum tespit edilmesi durumunda tutanak tutulması konusunda parti teşkilatlarını uyardı.

CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YSK Başkanı Sadi Güven’in konuya ilişkin açıklamasını şöyle aktardı: “İlçe seçim kurullarından eski mühürlerini yeniletmek isteyenlerin tamamını yeniledik bazı ilçe seçim kurulları mühürleri yeni diye yenileme talebinde bulunmamış yıllardır tüm seçimlerde aynı ibareyi taşıyan ilçe seçim kurulu mühürleri kullanılageldi. Birkaç ilçe bu şekilde sandıklar tutanağa bağlayıp seçime sorunsuz devam ediyor. Ayrıca YSK bu konuda karar alacak. Sadi Güven’in açıklaması… Arkadaşlarımız tutanak tutturuyor. İlçe Seçim kurullarına da başvuru yaptık. İlçe Seçim kurulları 11.30 da toplanacak. Her şey kontrolümüz altında..”

CHP de AKP de milletvekilliği seçimi mühürlü zarflarla kullanılan oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvurdu. YSK başvuruları saat 14.00’te karara bağlamak üzere toplantı kararı aldı.

Reklam

YSK yaptığı değerlendirme sonucunda yanlış mühürlü zarflardaki oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verdi.