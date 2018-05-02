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Yaramazlara biraz batar!

CHP, Vatan Partisi’ni ittifakta istemedi; Perinçek faturayı ABD’ye kesti

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP-İYİ Parti-Saadet Partesi-Demokrat Parti ittifakının dışında kalmalarını, “ABD bizi istemiyor” diye yorumladı.

Perinçek, CHP-İYİ Parti-Vatan Partisi ittifakının kesinlikle iktidar olacağını, ittifak teklifini de Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiğini söylemişti. Perinçek ayrıca teklifini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de kabul etmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı telefonla arayıp, “Biz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dedi.

Haberde, Perinçek’in, Tezcan’ın telefonunu doğruladığı ve şunları söylediği aktarıldı: “ABD bizi istemiyor. Vatan Partisi; hem MHP’den hem AKP’den oy çekebilecek bir partidir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki yıl içinde de Türkiye yeniden seçime girecek ve biz hak ettiğimiz yere geleceğiz.”

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