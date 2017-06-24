CHP, üsteki müşavir-Öksüz görüşmesini sordu: ‘FETÖ imamı’ olduğu biliniyordu

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le görüştüğünün ortaya çıkması üzerinden sordu: “Adil Öksüz, ‘FETÖ imamı’ olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakıldı?”

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra Öksüz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı, ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 13’ü asker, 14’ü emniyet personeli ve biri başbakanlık müşaviri olmak üzere toplam 28 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

‘Başbakanlık müşavirinin o gece Akıncı üssünde işi ne?’

CHP’li Tezcan, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 10’uncu gününde mola verilen Çaydurt mevkisinde konuştu.

İddianamede daha sonra görevden alınan başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın Öksüz’ü ziyaretinin yer aldığını hatırlatan Tezcan, Öksüz’ün ‘FETÖ imamı’ olduğunun jandarma ve emniyet tarafından bilindiğini savundu.

Sarıkoca’nın “Kendisine ‘Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyetteki hangi kritere dayanak öldürdünüz’ diye sordum. Adil Öksüz bana cevaben ‘Biz bunları tasvip etmiyoruz’ dedi. Her şeyi anlatması gerektiğini söyledim. Bu sayede belki ahiretini kurtarabileceğini söyledim. Başını eğip sessiz kaldı” ifadesi iddianamede yer almıştı.

Tezcan şöyle konuştu: “Sarıkoca, darbe gecesi Akıncı üssüne gidiyor ve orada diyorlar ki; ‘FETÖ’nün imamı bir doçent var burada.’ Adil Öksüz’ün FETÖ imamı olduğu biliniyor. Ne zaman? Gözaltındayken. Karşılıklı ayet okuyorlar birbirlerine. Bu karşılıklı ayet okumanın sonunda dönüp serbest bırakılıyor. Jandarma biliyor, emniyet biliyor, başbakanlık müşaviri biliyor. Şimdi biz ‘kontrollü darbe’ dediğimizde nasırına basılmış gibi bağıranlara sesleniyorum. Bu ifadeler size ithaf olunur. Başbakanlık müşavirinin o gece Akıncı üssünde işi nedir? Aynı kişi ifadesinde diyor ki ‘Daha sonra ben bunu sayın Cumhurbaşkanına bir yakını vasıtasıyla bildirdim, haber verdim.’“

‘Darbenin arkasındaki gerçek de ortaya çıkacak’

Öksüz için ‘kontrollü darbenin kara kutusu’ diyen Tezcan sözlerini şöyle bitirdi: “Adil Öksüz ile Başbakanlık Müşaviri o gece niye görüşmüştür? Başbakanlık Müşaviri o gece görüşmesine rağmen orada Adil Öksüz’ün özellikle FETÖ imamı olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakılmıştır? Sorun sadece Başbakanlık Müşavirinin başına patlayarak kurtulunabilecek bir sorun değildir. Bu sorunun ciddi bir arka planı vardır. Bu ilişkiler kirli ilişkilerdir. Kirli ilişkiler içinde olmaya alışık olan iktidar kadrosu dönüp de bu masum adalet yürüyüşünü kirletme çabasından vazgeçsinler. Kirletmeye güçleri yetmeyecektir. Darbenin arkasındaki gerçek de ortaya çıkacaktır.”