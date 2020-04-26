CHP üç kentte 100 bin cerrahi maske dağıtıyor

CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, partililerin bağışlarıyla alınan 100 bin maskenin Türkiye’de üç kentte dağıtıldığını duyurdu.

Fotoğraf: CHP

Özcan’ın yazılı açıklamasında, 100 bin maskenin 20 Nisan’dan itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediye ve parti tarafından halka ulaştırıldığını ifade etti.

Reklam

Özcan, dağıtılan maskenin özel olarak üretilen, yüksek kalitede cerrahi maske olduğunu ifade etti.

CHP’li temsilcinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Eczane dağıtımında yaşanan ciddi sorunlar ve satışının yasaklanması yüzünden, birçok vatandaşımız maske temin edemiyor. Ayrıca AKP hükümetinin uyguladığı çeşitli engelleme ve hukuksuzlukları bir an önce sona erdirmesini ümit ediyoruz. Türkiye’de hala ihtiyaç varken; maske, koruyucu önlük ve solunum cihazı gibi ihtiyaçların yurtdışına hibe veya satışının yasaklanmasını talep ediyoruz. Ancak kendi vatandaşlarımızın ihtiyacı giderildikten sonra, bu tür insiyatifler alınmalıdır.”

Türkiye’de maske satışının yasaklanmasının ardından 20-65 yaş aralığındaki vatandaşların eczanelerden 10 günde bir beş adet maske alabileceği açıklanmıştı.