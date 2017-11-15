CHP Tunceli’de Seyit Rıza’yı andı

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CHP, 1938’de idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını Tunceli’deki etkinlikle andı.

Partinin il başkanlığı üyesi yaklaşık 20 kişi Tunceli’deki Seyit Rıza Meydanı’nda bulunan Seyit Rıza heykeli önünde toplandı.

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CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, devletin 1938’te ‘Dersim’in kapısında insanlığından, vicdanından, aklından ve mantığından soyunduğunu’ savunarak “1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir” dedi.

Güder şunları söyledi: “Tanıklarımız aynı zamanda bu zulmün müsebbibleridir. İnsanoğlunun en zalim kılıç darbesiyle bu dünyadan göçüp gitmiş atalarımızdan bir nebze hürmetin ve merhametin esirgenmesi duygularımızı incitmektedir. Sözümüz haklılığımızı ispat için değildir. Ne olursa olsun umudumuzu ve inancımızı korumakta kararlıyız.”

İkinci anma

Öte yandan heykel önünde Dersim Araştırmalar Merkezi ve Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından da anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe HDP milletvekilleri Alican Önlü ve Müslüm Doğan ile sanatçı Ferhat Tunç katıldı.