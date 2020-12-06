CHP’li vekil: Tunceli’deki ‘Kişiye özel katliam’ iptal edildi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli valisi ile görüşmesi sonrası Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına bir dağ keçisi vurma izni veren belgenin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı izin belgesinde, söz konusu kişiye Salördek bölgesinde bir tane dağ keçisi vurma izni verildi. 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan av izni kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

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CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, bugün akşam saatlerinde av izni belgesinin iptal edildiğini Twitter üzerinden şu ifadelerle duyurdu: “Tunceli’deki ‘Kişiye özel katliam’ iptal edildi! Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım.”

Konuyu yakından takip eden Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da bugün Twitter üzerinden şunları yazmıştı: “Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez… Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…”