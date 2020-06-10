CHP, TÜİK’in işsizlik rakamlarını inandırıcı bulmadı, ‘rekor’ları sıraladı

CHP, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki göstererek, gerçek işsiz sayısının daha fazla olduğunu savundu.

Fotoğraf: Arşiv

TÜİK, bugünkü duyurusunda işsiz sayısının mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi, işsizlik oranının da yüzde 13.2 seviyesinde olduğunu bildirmişti.

Reklam

Yazılı açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını aksine azaldığını iddia ettiğini belirtti. CHP’li siyasetçi, kurumun kısa çalışma ödeneği alanlar ve ücretsiz izne çıkartılanları işsiz saymadığına dikkat çekti.

Ağbaba, TÜİK’in son bir ayda iş arayanları işsiz saydığını, daha önce iş arayan ve iş bulamayan kişileri işsiz saymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca verilerde dikkat çekici bir diğer nokta ise hem istihdam hem işgücünde yaşanan azalmadır. İstihdam bir yılda 1 milyon 662 bin kişi azalmış ve işgücüne katılım yine son bir yılda 2 milyon 235 bin kişi azalmıştır. Yani son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi deyim yerindeyse iş bulmaktan artık ümidini kesmiştir. Gerçek işsizlik 14 milyona dayanmıştır. Şu anda geniş tanımlı işsizliği ve istihdam olmayıp da işsiz sayılmayanları hesaba kattığımızda gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır. Binlerce işyeri kapanmış, milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK’in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgisi yoktur.”

Öztrak ‘rekor’ları sıraladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter hesabı üzerinden şu tespitlerde bulundu:

Reklam

Kısa çalışma ödeneği ve zorunlu izin uygulaması sonucunda 4,5 milyon çalışan askıda olmasına rağmen, son bir yılda 1 milyon 662 bin kişi işinden oldu.

Sadece Mart ayında işini kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 3 bin kişiyi buldu. Bunlar rekor! pic.twitter.com/gsL3dmvdRt — Faik Öztrak (@faikoztrak) June 10, 2020

*Salgın işgücü piyasasında daha önce görmediğimiz kadar yıkıcı etkiler yaratmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği ve zorunlu izin uygulaması sonucunda 4.5 milyon çalışan askıda olmasına rağmen, son bir yılda 1 milyon 662 bin kişi işinden oldu. Sadece mart ayında işini kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 3 bin kişiyi buldu. Bunlar rekor!

*Son bir yılda, işgücü piyasasından çıkanların sayısı 2 milyon 235 bin oldu. Son bir ayda işgücünden çekilenlerin sayısı ise 1 milyon 35 bin kişiyi buldu. Bunlar da rekor!

*Son bir yılda çalışma çağında olup da farklı nedenlerle iş aramayan, işgücüne katılmayan, nüfustaki artış ise 3 milyon 274 bin kişi oldu. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Sağlık nedeniyle iş arayamayan yurttaşlarımızın sayısındaki artış ise 608 bin. Bu da rekor!

*Son bir yılda çalışmaya hazır olduğu halde, iş bulma ümidini yitirenler veya çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçenlerin sayısındaki artış ise 1 milyon 459 bin. Bu da ayrı bir rekor!

*Sonuçta tüm bu etkileri dikkate alan geniş tanımlı işsiz sayısı, son bir yılda, 1 milyon 237 bin kişi artarak; 9 milyon 418 bin kişiye ulaşmış. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise aynı dönemde, 4.2 puan artarak, yüzde 27.2’ye ulaştı. Bu da rekor!