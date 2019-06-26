CHP: TÜİK ve enflasyon verisine müdahale iddiaları yalanlanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’e sordukları sorulara yanıt alamadıklarını hatırlatarak, “TÜİK ve enflasyon rakamlarına müdahale edildiği iddiaları yalanlanmamıştır” dedi.

CHP Merkezi Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Öztrak, ülke gündeminin seçimin ardından tekrar ekonomik kriz olması gerektiğine vurgu yaptı.

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CHP daha önce de son iki aydır açıklanan enflasyon verilerinin ciddi olarak saptığını, TÜİK’e yeni başkan atandıktan sonra açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarında daha önce görülmemiş uygulamalarla kurumun güvenilirliğini zedelediğini belirtmişti.

Öztrak’ın bugünkü açıklaması şöyle:

“Artık seçim bitti. Vatandaşa dürbünün tersiyle bakan saray yönetimi silkelenip kendine gelmeli. Dış güçler, finansal saldırı, dolar kurşunu gibi vatandaşlarımız gözünde hiçbir inandırılıcığı kalmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız.

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Herkes şapkasını önüne koymalı. Yönetenler bugün içinde bulunduğumuz derin krizin içine düşüren yanlışların ne olduğunu tespit etmelidirler. Ancak tespit yapıldıktan sonra tedaviye geçmek mümkündür.

Bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de birinci yılı. 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize ‘Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin’ denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir. Genel başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Tek adam parti devletine geçip parlamentoyu geri plana ittikten sonra ekonomik kriz daha da derinleşti. Fatura vatandaşa çıktı. İşsizlik dört puan arttı.

Seçim tartışmalarının sıcağında damada ve TÜİK’e sorduğumuz sorulara yanıt alamadık. TÜİK ve enflasyon rakamlarına müdahale edildiği, TÜİK çalışanlarına baskı yapıldığı iddiaları yalanlanmamıştır.

Bugün Türk-İş önemli bir veri açıkladı. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın bile yaşama maliyeti bile 2 bin 559 lira oldu. Bu asgari ücretin dahi altındadır.

Enflasyon rakamlarına müdahale etmek, çalışanların, memurların hakkını yemek demektir.“