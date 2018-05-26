CHP, ‘toplumsal barış’ vaat etti: Nevruz resmi tatil, herkes dilini öğrenebilecek

Seçim beyannamesini açıklayan CHP, 24 Haziran’daki seçimlerden galip çıkmaları durumunda OHAL’in kaldırılacağını, yurttaşların dillerini özgürce öğrenebileceğini, Nevruz’un resmi tatil ilan edileceğini ve parlamenter sistemi geçilerek özgürlükçü yeni bir anayasanın hazırlanacağını vaat etti.
CHP’nin seçim bildirgesini genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıkladı.
Bildirgede öne çıkan başlıklar şöyle:
Demokrasi
OHAL kalkacak.
Kuvvetler ayrılığı sağlanacak.
TBMM güçlendirilecek.
Sembolik yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanlığı modeline geçilecek.
Parlamenter sistem ve özgürlükçü yeni Anayasa.
Yargı tarafsız ve bağımsız olacak.
Yüzde 10 barajı kalkacak.
Eğitim
Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği, kırtasiye ve çanta.
Öğretmen maaşı artacak, atanmayan öğretmen kalmayacak.
Öğrenim kredisi faizleri silinecek, sınavlar ücretsiz olacak.
Bir yılda yurt sorunu çözülecek.
Ekonomi
Asgari ücret 2 bin 200 TL.
Emekliye yılda iki maaş ikramiye.
Çiftçiye mazot 3 TL.
Toplumsal Barış
İnançlara saygılı laiklik gelecek, din siyasete alet edilmeyecek.
Yurttaşlar dilini özgürce öğrenecek.
Nevruz resmi tatil olacak.
Dış Politika
AB ile kriz bitecek, ilişkiler normalleşecek.
Suriye sorunu çözülecek, güvenli ortam sağlanacak.
Komşularla gerilim bitecek, dış ticaret artacak.